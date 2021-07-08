Кабмін звільнив начальника Чорнобильської зони

За даними ЗМІ, Костюк подав у відставку через тиск.

Кабінет Міністрів 7 липня звільнив главу Держагентства з управління зоною відчуження ЧАЕС Сергія Костюка за власним бажанням.

Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті уряду.

Сьогодні ексначальник Чорнобильської зони прокоментував своє звільнення.

"Ви знаєте, що я маю досвід у вирішенні комплексних задач, щодо Чорнобильської зони, який використовував останні 6 місяців на найвищій посаді, Голови центрального органу виконавчої влади – ДАЗВ", - написав він у зверненні, яке опубліковане на сторінці агентства у фейсбуці.

Костюк перелічив досягнення команди під його керівництвом, а також назвав найактуальніші питання, які ще потребують вирішення.

"Ми мали продовжувати йти шляхом перемог, та вирішувати також і ці складні завдання разом... Залишаю місце з важкими думками про найближче майбутнє цієї складної частини України, про те, що ми не маємо допустити нових катастроф, робити необхідне та достатнє для уникнення загроз, забезпечення безпеки та розвитку Чорнобильської зони", - підсумував він.

За інформацією ZN.UA, Костюк подав у відставку через різнобічний тиск.

Як зазначає видання, т.в.о. голови уряд призначив не когось із заступників агентства, а начальника відділу капітального будівництва, управління майном, роботи над інвестиційними проєктами і земельних відносин Держагентства Євгена Крамаренка.

"Видно, так зручніше. Річ у тому, що до 2023 року в зоні відчуження мали побудувати сховище для зберігання відпрацьованого палива українських АЕС. До 2023 року воно за контрактом зберігається в РФ. Через 2 роки його привезуть до нас. Терміни сильно тиснуть. Але конкурс ніяк не відбудеться. Бюджет проєкту 4 мільярди гривень. Багато бажаючих на пиріг", - пише ZN.UA.

Водночас у коментарі виданню Сергій Костюк заявив про свою категоричну позицію сприяти розвитку зони відчуження, діючи виключно в межах чинного законодавства.

Костюк пропрацював на цій посаді пів року - його було призначено 24 лютого.

В 2018-2019 роках Костюк очолював державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильський спецкомбінат", в 2019-2020 роках - державне спеціалізоване підприємство "Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами".

В 2014 році Костюк кілька місяців був головою правління "Укргазвидобування", встигнувши потрапити в корупційний скандал. В грудні 2014 року його затримали за підозрою в зловживанні службовим становищем на користь приватної мережі АЗС, внаслідок чого "Укргазвидобування" начебто недоотримало щонайменше 16,76 млн грн доходів.

Пізніше Костюк та його заступник Вадим Шленчак були виправдані в судах всіх трьох інстанцій.

ДАЗВ - центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику в сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи і створення ефективної системи управління поводження з радіоактивними відходами.