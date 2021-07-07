Кабмін виділив гроші на обіцяний Зеленським криголам для полярників

Уряд виділив кошти на придбання науково-дослідного судна - криголама для українських антарктичних експедицій.

Відповідне розпорядження про перерозподіл деяких видатків держбюджету, передбачених МОН на 2021 рік, було схвалено сьогодні, 7 липня, під час засідання Кабінету міністрів, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Україна входить до 30 країн світу, що мають цілорічні станції в Антарктиді. І це не лише величезний престиж для нашої держави, а й широкі можливості для українських вчених працювати на світовому рівні та долучатися до розв’язання глобальних проблем... Свого часу Україна мала чималі здобутки та напрацювання в царині морських досліджень. На жаль, останні два десятиліття наші можливості були обмежені відсутністю в України науково-дослідних суден, придатних для роботи в океані, зокрема льодового класу", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що океанографічний криголам дасть змогу українським науковцям після тривалої перерви повернутися до досліджень Світового океану, створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами, а в перспективі - працювати не лише в Антарктиді, а й в Арктиці, та, за потреби, в інших регіонах океану.

Фото: mon.gov.ua

Крім того, наявність власного судна також допоможе вирішити логістичні проблеми на станції "Академік Вернадський", дістатися якої можна лише морським шляхом і тільки в короткий період антарктичного літа, коли океан навколо не скутий кригою. Для доставляння річних і сезонних експедицій та вантажів Україна поки що змушена щороку фрахтувати іноземні судна.

Рішення уряду має затвердити комітет Верховної Ради України з питань бюджету, після чого наступним кроком є придбання судна.

Нагадаємо, в лютому з нагоди 25-річчя заснування української станції ім. Академіка Вернадського президент Володимир Зеленський нагородив полярників і пообіцяв їм криголам.