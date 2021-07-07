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Суд арештував голову правління "Кузні на Рибальському"

Валерій Шандра підозрюється у постачанні армії неякісних катерів.

Суд арештував голову правління "Кузні на Рибальському"
Фото: ДБР

Печерський районний суд Києва у середу, 7 липня, обрав запобіжний захід для голови правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" Валерія Шандрою, який підозрюється у постачанні Збройним силам України неякісної військової техніки.

На сайті ДБР повідомляється, що топменеджера арештовано на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 443 млн гривень.

Нагадаємо, що Шандра фігурує в одній кримінальній справі разом із колишнім заступника міністра оборони Ігоря Павловського та ще двома ексначальниками одного із департаментів Міноборони.

Йдеться про постачання в армію у 2016-2018 роках бойових катерів та автомобілів невідкладної медичної допомоги, які, як вважають слідчі ДБР, не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах України.

За оцінками ДБР, такі дії призвели до заподіяння збитків державі на понад 475 млн гривень. Покарання за інкримінованими статтями передбачає від семи до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, що "Кузня на Рибальському" (раніше - "Ленінська кузня") раніше належала Петру Порошенку та Ігору Кононенку.

У листопаді 2018 року компанія Сергія Тігіпка викупила частки Порошенка за $235,8 млн і Ігоря Кононенка за $64,2 млн в заводі. Пакет п'ятого президента включав 73,9% акцій, колишнього депутата - 20,1%

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