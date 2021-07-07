Суд визнав "Богдан Моторс" банкрутом

Господарський суд Дніпропетровської області визнав ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру компанії.

Про це повідомило видання finbalance з посиланням на судовий реєстр.

Компанія накопичила 6,7 млрд гривень боргів, найбільші кредитори - Укрексімбанк (1,64 млрд грн), UniCredit Bank AG (1,53 млрд грн), Міжнародний інвестиційний банк (181,6 млн грн), "Саревін Інвестментс ЛТД "(2,35 млрд грн), закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Бріз" (385,8 млн грн), ТОВ "Автомобільна група "Богдан" (349,8 млн грн).

Останні три компанії пов'язані з боржником, зазначає видання.

У 2020 році "Богдан Моторс" отримав 3,38 млрд гривень збику. За даними компанії, на кінець 2020 року її поточні зобов`язання та забезпечення становили 9,18 млрд грн при активах 1,09 млрд гривень.

Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроєктів, спрямованих на створення в Україні потужностей для виробництва транспортних засобів усіх типів. Корпорація в рамках виконання інвестиційної програми побудувала автомобільні заводи в Черкасах потужністю 120-150 тис. легкових автомобілів і Луцьку потужністю 6 тис. автобусів і тролейбусів на рік.

Вона контролюється колишнім першим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським.