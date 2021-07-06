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"Укрзалізниця" готує розміщення євробондів на $300 млн

Організаторами випуску призначені J.P. Morgan і Dragon Capital.

"Укрзалізниця" готує розміщення євробондів на $300 млн
Фото: Александр Рудоманов

Компанія "Укрзалізниця", яка, за словами президента Володимира Зеленським, є банкрутом, планує випустити п'ятирічні єврооблігації на суму 300 млн доларів.

Організаторами випуску призначені J.P. Morgan і Dragon Capital, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в банківських колах.

Нагадаємо, у квітні 2021 року рейтингова служба S&P Global Ratings погіршила кредитний рейтинг "Укрзалізниці" з 'B-' до 'CCC' та помістила його у список CreditWatch з негативним прогнозом.

Це було пов'язано з високим ризиком неплатежу за кредитом Сбербанку в розмірі 116 млн доларів, термін погашення якого припадав на 30 травня.

Проте наприкінці травня "Укрзалізниця" і Сбербанк домовилися про зміну графіка погашення заборгованості і покращення умов цих кредитів. Компанія заявила, що це збалансувало грошовий потік та навантаження на її ліквідність. Після цього S&P змінило прогноз кредитного рейтингу компанії на позитивний.

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