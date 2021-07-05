Укрзалізниця у червні перевезла більше вантажів, ніж у докризовому році, – Юрик

Укрзалізниця за підсумками червня та першого півріччя 2021 року демонструє збільшення обсягів вантажних перевезень. Це дозволило перевищити показники 2020-го і навіть докризового 2019 року, повідомляє пресслужба УЗ.

«У червні 2021 року середньодобове навантаження вантажів склало 721 тисяч тонн, що на 9% більше 2020 року та на 5% вище доепідемічного 2019 року», - звітує Укрзалізниця.

У свою чергу, показник обігу вантажного вагона в червні 2021 року прискорився на 6% у порівнянні з червнем 2020 року та на 23,5% у порівнянні з червнем 2019 року — до 7,07 доби.

Загалом протягом першого півріччя середньодобове навантаження вантажів зросло на близько 3% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року — до 689,6 тисяч тонн, а обіг вагона прискорився на 13,3% — до 7,06 доби.

Як заявив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, «показник обігу вантажного вагона за результатами 6 місяців цього року досяг історичного мінімуму, що, безумовно, є позитивним маркером підвищення ефективності управління рухомим процесом».

Юрик також зауважив, що наразі в компанії налагоджено стабільне постачання дизпалива, сформовано резерв магістральних вантажних локомотивів, тому УЗ готова повністю задовольнити потребу економіки у вантажних перевезеннях.

«Оперативне та стратегічне планування, пошук усіх можливостей для стабілізації й розвитку вантажних залізничних перевезень дали нам можливість покращити свої позиції на цьому ринку. Попереду робота на розвиток та отримання додаткових доходів від нашого основного бізнесу для компанії та економіки України», - підкреслив Юрик.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця відзвітувала про прибуток в розмірі 39 млн гривень за підсумками роботи у травні. Це означає, що УЗ другий місяць поспіль демонструє позитивний фінансовий результат.