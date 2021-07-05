На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
Крим знову підтоплює, повідомляють про жертви (оновлено)
Крим знову підтоплює, повідомляють про жертви (оновлено)
На Донбасі загинув начмед батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (оновлено)
На Донбасі загинув начмед батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (оновлено)
У Вінницькій ОДА назвали попередню причину смерті чоловіка після вакцинації від ковіду
У Вінницькій ОДА назвали попередню причину смерті чоловіка після вакцинації від ковіду
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
У Білорусі затримали 24-річного громадянина України
У Білорусі затримали 24-річного громадянина України
НКРЕКП збирається на екстрене засідання
НКРЕКП збирається на екстрене засідання
ГоловнаЕкономікаБізнес

Добудовано газопровід, через який Угорщина зможе отримувати російський газ в обхід України

"Турецький потік" працює з січня 2020. 

Добудовано газопровід, через який Угорщина зможе отримувати російський газ в обхід України
Фото: Ліга нет

Сербська компанія Srbijagas разом з угорською FGSZ завершили будівництво лінійчної ділянки газопроводу, через який Угорщина зможе отримувати російський газ через чорноморський газогін в обхід України. Про це з посилання на національне телебачення Сербії пише "Інтерфакс-Україна".

На останньому етапі зварили стик газопроводу на кордоні Угорщини та Сербії. Запуск газу за цим маршрутом планують на 1 жовтня.

Газопровід "Турецький потік", за яким Росія постачає газ через Чорне море в Туреччину і далі на південь Європи, працює з січня 2020. Спочатку газ отримували Туреччина, Болгарія, Греція, Македонія та Румунія. З 2021 до них у межах так званого Балканського потоку долучилися Сербія і Боснія та Герцоговина. Потім через Сербію газ має дійти до Угорщини і Австрії. 

Нині реалізується перший етап будівництва перемички між Сербією та Угорщиною потужністю 6 млрд кубометрів на рік, він передбачає будівництво 15 км лінійної частини. 

З жовтня 2022 на жовтень 2023 через побоювання Угорщини щодо американських санкцій відклали розширення цієї перемички до 8,5 млрд кубометрів газу. 

У жовтні 2020 у США натякнули Болгарії на санкції через "Турецький потік". У Держдепі зазначили, що той факт, що болгарський уряд називає "Турецький потік" "Балканським потоком" і претендує на те, що він є частиною болгарської газової інфраструктури, не змінює суті проєкту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також