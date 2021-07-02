На Донбасі добудовують велокомплекс на заміну тому, який лишився у Донецьку

Унікальний комплекс з велосипедного спорту зі спеціалізованою трасою ВМХ у місті Лиман Донецької області, який зводять за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», буде зданий в експлуатацію вже цього року. Про це повідомила Донецька ОДА.
Вже зведено триповерхову будівлю гуртожитку, де розташуються тренажерний зал, медичний та масажний кабінети, конференц-зала, їдальня та кімнати для проживання спортсменів, тренерсько-викладацького та суддівського складу. В гуртожитку встановлено ліжка з матрацами, завезено частково інші меблі. У тренажерному залі встановлено силові та інтерактивні велотренажери. Об’єкт обладнано елементами доступності для маломобільних груп населення.
Для опалення гуртожитку збудовано котельню, поруч – господарську споруду з гаражем та приміщенням для ремонту і зберігання велосипедів. Завершуються роботи з благоустрою території: виконано весь обсяг робіт з укладання тротуарної плитки, змонтовано металоконструкції для трибун та встановлено сидіння на 400 місць, облаштовано зовнішнє освітлення з використанням сонячних батарей, встановлено частину огородження.
На даний момент сили підрядників зосереджені на облаштування траси BMX. Більшу частину спуску стартової рампи забетоновано, поруч сформовані три прямих і три віражі.
Новий комплекс сприятиме відновленню повноцінної діяльності Обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з велосипедного спорту після переміщення закладу з Донецька, наголосили в ОДА.
«На спеціалізованому треку в дисципліні «BMX» проходитимуть підготовку діти з 6 років, які в безпечних умовах, без виїзду на автомагістралі, зможуть набувати навичок для подальшого виступу в інших дисциплінах велоспорту. Також планується проведення навчально-тренувальних зборів за участю спортсменів збірної України і змагань різного рівня», - йдеться в повідомленні облдержадміністрації.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенкозаявив, що цього року програма розпочала масштабне оновлення спортивної інфраструктури. За рік планується завершити 80 стадіонів та 29 басейнів.