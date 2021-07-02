На Донбасі добудовують велокомплекс на заміну тому, який лишився у Донецьку

Новий комплекс сприятиме відновленню повноцінної діяльності Обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з велосипедного спорту після переміщення закладу з Донецька.

Унікальний комплекс з велосипедного спорту зі спеціалізованою трасою ВМХ у місті Лиман Донецької області, який зводять за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», буде зданий в експлуатацію вже цього року. Про це повідомила Донецька ОДА.

Вже зведено триповерхову будівлю гуртожитку, де розташуються тренажерний зал, медичний та масажний кабінети, конференц-зала, їдальня та кімнати для проживання спортсменів, тренерсько-викладацького та суддівського складу. В гуртожитку встановлено ліжка з матрацами, завезено частково інші меблі. У тренажерному залі встановлено силові та інтерактивні велотренажери. Об’єкт обладнано елементами доступності для маломобільних груп населення.

Для опалення гуртожитку збудовано котельню, поруч – господарську споруду з гаражем та приміщенням для ремонту і зберігання велосипедів. Завершуються роботи з благоустрою території: виконано весь обсяг робіт з укладання тротуарної плитки, змонтовано металоконструкції для трибун та встановлено сидіння на 400 місць, облаштовано зовнішнє освітлення з використанням сонячних батарей, встановлено частину огородження.

На даний момент сили підрядників зосереджені на облаштування траси BMX. Більшу частину спуску стартової рампи забетоновано, поруч сформовані три прямих і три віражі.

Новий комплекс сприятиме відновленню повноцінної діяльності Обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з велосипедного спорту після переміщення закладу з Донецька, наголосили в ОДА.

«На спеціалізованому треку в дисципліні «BMX» проходитимуть підготовку діти з 6 років, які в безпечних умовах, без виїзду на автомагістралі, зможуть набувати навичок для подальшого виступу в інших дисциплінах велоспорту. Також планується проведення навчально-тренувальних зборів за участю спортсменів збірної України і змагань різного рівня», - йдеться в повідомленні облдержадміністрації.