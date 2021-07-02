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У Борисполі відкрилось модернізоване приймальне відділення лікарні

В основу філософії оновлених приймальних покладено принцип по-справжньому швидкої допомоги.

Оперативна і комплексна перша допомога, а також можливість у стислі терміни пройти діагностику відтепер доступні у Борисполі. У Клінічній лікарні інтенсивного лікування після реконструкції відкрили оновлене приймальне відділення, повідомляє Київська ОДА.

Роботи виконувалися за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». В основу філософії оновлених приймальних покладено принцип по-справжньому швидкої допомоги.

Пацієнтів оглядає лікар, робить необхідну діагностику та направляє на лікування або оперативне медичне втручання. При тому пацієнта не возять по різних поверхах і відділеннях лікарні, як раніше. У невідкладних випадках це дозволить буквально рятувати життя.

Загалом у Київській області за президентською програмою «Велике будівництво» ведуть роботи з модернізації приймальних відділень у 12 опорних медзакладах.

Як повідомляли в обласній адміністрації, йдеться як про реконструкцію, так і придбання нового обладнання. 

Вісім відділень вже завершили, на фінішній прямій – реконструкція приймальних у Тетіївській, Переяславській, Фастівській та Ірпінській лікарнях.

 У масштабах країни за програмою Володимира Зеленського протягом 2021 року відкриють 177 оновлених приймальних відділень, заявив раніше координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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