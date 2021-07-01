Нардепи ухвалили за основу "антиахметівський" законопроєкт щодо податків

Верховна Рада на позачерговому засіданні схвалила в першому читанні "рентний" законопроєкт 5600, названий також "антиахметівським". За проголосували 264 депутати, з них 223 "слуги народу" із 230 присутніх в залі.

Спікер парламенту Дмитро Разумков закликав профільний комітет допрацювати законопроєкт, адже зараз він викликає дискусії. Насправді з тексту документу безпосередньо рудного бізнесу, яким займається Рінат Ахметов – лише кілька сторінок, а решта – податки, що стосуються більшості громадян.

Це урядовий законопроєкт, що передбачає податкові зміни, зокрема і на землю, нерухомість, добуток надр, золото і навіть ренту за користування водою. Кабмін необхідність такого документу аргументував сбалансуванням бюджетних надходжень. Очікується, що завдяки змінам державний бюджет отримає додатково 50 млрд гривень на рік.

Серед положень законопроєкту – пропозиція обкладати 18% ПДФО продаж житла на вторинному ринку, що може призвести до подорожчання житла. Також пропонується збільшення екологічного податку, підняття акзицу, встановлення мінімального податкового зобов'язання для сільськогосподарських земель.

Нардеп регламентного комітету Павло Фролов у блозі на "Цензор.нет" написав, що законопроєкт:

переносить на виробників та імпортерів обов’язок сплати 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів , який на сьогодні сплачують роздрібні торгівці;

, який на сьогодні сплачують роздрібні торгівці; встановлює, що великі платники податків зможуть переносити лише 50% збитків минулих років для зменшення бази оподаткування;

обмежує відшкодування ПДВ для посередників у разі придбання товарів, що у подальшому постачаються в Україні;

розширює базу оподаткування за рахунок оподаткування операцій з постачання всього ринку житла (в тому числі об’єктів незавершеного будівництва), крім житла, що будується за бюджетні кошти - запроваджує ставку ПДФО у 18% для купівлі/продажу третього і наступних об'єктів нерухомості протягом року;

запроваджує ПДВ для операцій з реалізації Нацбанком дорогоцінних металів фізичним та юридичним особам;

збільшує ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти в 1,6 раза зразу та у 8 разів до 2029 року;

підвищує ставки: податку за викиди СО2 з 10 грн/т до 30 грн/тонну;

податку за відходи для підприємств гірничої промисловості з 0,49 грн до 1,5 грн/тонну;

запроваджує для власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення мінімальне податкове зобов’язання з 1 га ;

; скасовує мораторій на індексацію нормативної грошової оцінки для всіх земель, крім сільськогосподарських угідь;

надає право контролюючим органам стягувати податковий борг за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках боржника без рішенням суду ;

; встановлює тимчасове обмеження на виїзд за кордон (за рішенням суду) керівника юридичної особи – боржника до погашення боргу;

збільшує ставки рентної плати за користування надрами, яке не пов'язане з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та лісових ресурсів на 14,5%.

"Антиахметівським" цей проєкт закону назвали через пропозицію встановити нові ставки рентної плати для компаній, які добувають руду (з 62% заліза) у розмірі 10%, якщо ціна на 1 т на міжнародному ринку буде вище 200 доларів і більше. Якщо менше 200 доларів за тонну, то 5%.

При цьому показовим є саме вимога до вмісту заліза в руді у 62%, адже це безпосередньо пов'язано з дохідністю бізнесу холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова.

Насправді ставки, на перший погляд, не ростуть, а знижуються, адже зараз у Податковому кодексі вони становлять 11-12%. Але диференціація буде прив'язана до світових цін на метал, а вони у 2021 підвищилися удвічі. Також розрахункова вартість буде визначатися новою формулою, яка в підсумку збільшить базу оподаткування рентою. Тобто раніше розрахунки були від добутку, а тепер - від реалізації. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Разлюбить олигарха в «Слуге народа» считают голоса за президентскую инициативу".

Нагадаємо, джерела LB.ua у фракції "Слуга народу" розповідали, що політисла до останнього не мала визначеності щодо того, чи вистачить голосів за цей проєкт закону.