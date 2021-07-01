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В Україні почали продавати сільскогосподарську землю, зареєстровано вже понад 30 угод

Перші три роки ринок діятиме в обмеженому режимі.

В Україні почали продавати сільскогосподарську землю, зареєстровано вже понад 30 угод
Фото: pershij.com.ua

1 липня 2021 року в Україні закінчилась дія мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. За даними Міністерства юстиції, станом на 14 годину першого дня після мораторію було зареєстровано 33 угоди з землею.

"Це перші угоди із землею сільськогосподарського призначення, укладені після зняття мораторію. Програмне забезпечення реєстрів, які працювали до цього часу, не було придатним для забезпечення обігу ділянок і, зокрема, для дотримання обмежень, встановлених Законом щодо ринку землі. Нині ж жодних фізичних перепон для функціонування ринку землі немає, ми маємо стабільно працюючу систему", - заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Ринок землі в Україні перші три роки діятиме в обмеженому режимі. Купувати ділянки можуть лише фізичні особи, і загальна площа таких ділянок не може перевищувати 100 га. До ринку землі не будуть допущені іноземці та особи, на яких наклали відповідні санкції.

Нагадаємо, що мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення діяв в Україні з 2001 року, коли було ухвалено чинний Земельний кодекс.

У 2020 році Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі, який зняв цей мораторій.

З 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільгосппризначення площею до 100 гектарів можуть купувати винятково громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі.

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