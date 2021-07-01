В Україні з 1 липня трохи підвищили пенсії для 5 млн осіб

З 1 липня в Україні виріс розмір мінімальної пенсії, страхової пенсії і надбавки за понаднормовий страховий стаж.

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Мінімальна пенсія виросла на 85 гривень і тепер становить 1 854 грн, як і прожитковий мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Також з 1 липня на 100 гривень підвищується страхова пенсія, призначена в 2019-2020 роках, яка з 2019 року не перераховувалася.

"Підвищення пенсій з 1 липня стосуватиметься понад 5 млн пенсіонерів", - заявили в Мінсоцполітики.

Наступне підвищення відбудеться 1 жовтня, коли по 400 гривень зверху отримають пенсіонери віком 75-80 років. При цьому мінімальна пенсійна виплата для них встановлюється у розмірі 2 500 грн. за наявності страхового стажу 20/25 років і більше.

Це підвищення стосуватиметься майже мільйона пенсіонерів.

Крім того, з 1 березня у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати підвищиться мінімальна пенсія за віком для пенсіонерів віком від 65 років за наявності у них страхового стажу 30/35 років з 2 400 до 2 600 гривень.

Нагадаємо, що з 1 березня відбулася щорічна автоматична індексація для восьми мільйонів пенсіонерів. Пенсії збільшились на 11%, у середньому зростання становило 300 грн.