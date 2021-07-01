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У Запоріжжі пілон вантового мосту з’єднали з лівим берегом Дніпра

Це третя з шести секцій, з яких складається споруда мосту.

Будівельники вантового мосту у Запоріжжі, який зводиться за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», з’єднали пілон мосту з лівим берегом Дніпра.

Про це повідомляє Укравтодор на своїй сторінці у Facebook, зазначаючи, що це важливий етап у будівництві усього ансамблю запорізьких мостів.

Секція, встановлена за допомогою плавучого крану LK-800, важить 685 тонн. Це третя з шести секцій, з яких складається споруда мосту.

Тепер на черзі у мостобудівників монтаж прольоту від пілону у бік острова Хортиця. Для цього вони спочатку змонтують тимчасову опору, а потім — нову секцію, що наразі вже зібрана та чекає у районі Кривої бухти.

Запорізький міст являє собою 9-кілометровий ансамбль штучних інженерних споруд, складність яких продиктована рельєфом міста. Він містить шість розв'язок з 27 споруд та два позакласові мости, одним з яких є вантовий міст. Ще один позакласовий міст — балковий, рух яким було відкрито у грудні 2020 року.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко раніше анонсував відновлення та побудову у 2021 році 245 штучних споруд, включаючи мости.

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