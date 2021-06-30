Кабмін дозволив аеропорту "Житомир" приймати міжнародні рейси

Кабінет міністрів на засіданні 30 червня розпорядився відкрити пункт пропуску через державний кордон в аеропорту "Житомир".

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Пункт пропуску буде діяти постійно та цілодобово як для пасажирського, так і вантажного повітряного сполучення. Державній прикордонній службі та Державній митній службі доручено забезпечити функціонування роботи пункту пропуску.

Аеропорт в Житомирі існує з 1947 року, але після розпаду СРСР він тривалий час використовувався тільки авіалюбителями. У 2011 році його навіть виключили з реєстру цивільних аеродромів, після чого він мав статус злітно-посадкового майданчика.

Втім, в грудні 2015 року житомирський аеропорт отримав новий сертифікат аеродрому, а в січні 2016 року прийняв перший літак за 25 років простою. У жовтні 2020 року урядова комісія визнала аеропорт "Житомир" готовим для здійснення міжнародних перевезень.

Ініціатором реконструкції аеропорту стала авіакомпанія YanAir, яка планує зробити його базовим. Власником YanAir та аеропорту в Житомирі є бізнесмен Олексій Янчук.