Бізнес із Франції готовий побудувати якісну залізницю до Донбасу

"В Україні треба відремонтувати понад 25 тисяч кілометрів доріг. Це великий потенціал для французьких компаній".

Приватні компанії з Франції зацікавлені у будівництві залізниці на Донбасі. Також вони готові поліпшити залізничну мережу у західних областях України та збільшити пасажиропотік в аеропортах Чернівців та Херсона.

Про це Lb.ua повідомив голова українсько-французької ділової ради MEDEF International, генеральний директор концерну EGIS Лоран Жермен.

"В Україні треба відремонтувати понад 25 тисяч кілометрів доріг. Це великий потенціал для французьких компаній. У Франції багато інжинірингових компаній, які готові вийти на український ринок. Але для цього їм потрібно знайти підрядників в Україні. Тільки у такому разі ці компанії зможуть виграти тендер", - каже Лоран Жермен.

За словами представника французького бізнесу, їхні компанії зацікавлені у будівництві залізниці на Донбасі та ремонті залізничної інфраструктури на Заході України.

"Ми хочем з’єднати Донбас з іншою частиною України якісною залізницею. Водночас ми хочемо з’єднати всю Україну із Західною Європою. Тому нас цікавить розвиток інфраструктури на прикордонні. Там ми надаємо перевагу будівництву залізниці. Це дасть змогу розвитку швидкісних поїздів, які курсуватимуть між Україною та іншими країнами ЄС", - пояснив президент об’єднання французьких компаній та підприємств MEDEF ("Рух підприємств Франції") Жоффруа Ру де Безьйо.

Також французи бачать перспективи в інвестиціях у ремонт залізниці за напрямками Київ - Одеса та Київ-Львів.

На умовах приватно-державного партнерства французькі компанії готові інвестувати у будівництво Київської окружної дороги та ремонт двох аеропортів у Чернівцях та Херсоні. За словами представників бізнесу, після реконструкції досить реально підняти пасажиропотік на цих летовищах з 50 до 500 тисяч осіб на рік.