МЗС України викликає послів Німеччини і Франції через пропозиції країн відновити саміти Росія-ЄС

"Якби ця ініціатива пройшла, то вперше з 2014 система тиску на Росію була б послаблена".

МЗС України матиме розмови із послами Німеччини і Франції у контексті пропозицій Берліна і Парижа відновити саміти Росії і Європейського Союзу. Про це у відеозверненні повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Хочемо краще розуміти наміри цих країн і як це співвідноситься зі санкційною політикою проти Росії", – зазначив міністр.

Кулеба додав, що дізнався про пропозиції канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона сісти з Володимиром Путіним за стіл переговорів в межах саміту ЄС уже по прильоту в Брюссель 24 червня.

"Вони внесли правку, що, а давайте, де-факто, відновимо саміти Росія-ЄС. Ці саміти були заморожені саме після незаконної спроби анексії Криму і розв'язування агресії. Якби ця ініціатива пройшла, то вперше з 2014 система тиску на Росію була б послаблена. Це внесло корективи в мій візит. Я швидко скоординував позицію з президентом, отримав від нього зелене світло, і почав предметно працювати, щоб на момент початку саміту максимальна кількість країн ЄС знали позицію України і володіли аргументами, щоб відбити цю франко-німецьку пропозицію", - зазначив міністр.

Зрештою ЄС відмовився від відновлення самітів і навіть закріпив у комюніке позицію, що Росія повинна взяти відповідальність за повне виконання Мінських домовленностей.

Нагадаємо, що із пропозицією відновити прямий діалог із Путіним виступили Німеччина і Франція. В Кремлі на це відреагували позитивно, і сказали, що Брюсселю з Москвою потрібен діалог.

Це не підтримала Польша і країни Балтії, Україна ж назвала повернення Путіна за стіл переговорів з лідерами ЄС небезпечним і безпідставним. Проти також виступив прем'єр Нідерландів. Президент Литви сказав, що Кликати Путіна на саміти з ЄС - це як переконувати ведмедя не красти мед.

Рушіями перемовин із Росією стали президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Макрон сказав, що "цей діалог є необхідним для стабільності на Європейському континенті".