Новина про жінку з ПАР, яка народила 10 дітей, виявилася фейком

Історія про жінку з Південної Африки, яка народила 10 дітей і побила світовий рекорд, виявилася фейком. Насправді вона навіть не була вагітною.

Про це повідомила влада південноафриканської провінції Гаутенг за підсумками розслідування, передає Бі-бі-сі.

Водночас влада не розповіла, що могло бути мотивом для створення цього фейку.

На початку червня низка міжнародних ЗМІ, зокрема BBC, написали, що 37-річна річна Госіаме Тамара Сітхоле народила 10 дітей у лікарні в Преторії за допомогою кесаревого розтину. Після цього регіональна влада намагалася з'ясувати, що саме сталося, і сьогодні, 24 червня, повідомила про результати розслідування.

"Лікарі з'ясували, що Сітхоле останнім часом дітей не народжувала. Крім того, встановили, що останнім часом вона не була вагітною", - йдеться в заяві адміністрації Гаутенга, на яку посилається видання The South African.

Як повідомляє південноафриканський сайт Times Live, місцеві соціальні працівники були занепокоєні станом психіки Сітхоле, і 18 червня відправили її до лікарні. Спочатку передбачалося, що вона мала провести в лікарні 72 години. Однак, згідно з законом про захист психічного здоров'я, лікарі рекомендували залишити її в лікарні ще на сім днів для нагляду.

Водночас, за даними лондонського видання iNews, адвокат жінки повідомив, що наразі її тримають в лікарні проти її волі, і він звернеться до суду.

ЗМІ, які повідомляли про "вагітність" Сітхоле, публікували її фото з великим животом. Про те, яким саме чином були зроблені ці знімки, зараз не повідомляється.

Влада Гаутенга також має намір подати до суду на редактора сайту Pretoria News Пієта Рампеді, який написав історію про 10 дітей, та медіахолдинг Independent Online, який є власником ресурсу.

"Такі твердження є хибними, необґрунтованими і направлені лише на підрив хорошої репутації лікарні "Стів Боко" і уряду Гаутенг", - йдеться в заяві регіональної адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Африці жінка народила відразу дев'ятьох дітей. Мешканка Малі в один день стала матір'ю п'яти дівчаток і чотирьох хлопчиків.