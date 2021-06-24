Вперше за 60 років у США мером великого міста стане соціалістка

Вона перемогла у праймеріз проти чинного мера, який займає посаду з 2006 року.

Мером міста Буффало у штаті Нью-Йорк стане 38-річна Індія Волтон. Вона буде першою соціалісткою на чолі великого американського міста з 1960 року, коли пішов у відставку мер міста Мілуокі Френк Зайдлер.

Про це повідомляє NPR.

У середу, 23 червня, Волтон перемогла на праймеріз Демократичної партії, обійшовши чинного мера Байрона Брауна, який займає цю посаду четвертий термін підряд з 2006 року.

Республіканська партія не висунула жодного кандидата на вибори, які відбудуться в листопаді, тому кандидатка від Демократичної партії напевне виграє їх.

Волтон, яка є медсестрою за професією, на праймеріз була підтримана громадсько-політичною організацією "Демократичні соціалісти Америки".

"Перемога за нами. Перша з багатьох", - заявила Волтон під час святкування перемоги після закінчення голосування.

Вона отримає повноваження мера з 1 січня.

Під час передвиборчої кампанії Волтон обіцяла скоротити фінансування поліції Буффало на 7,5 млн доларів і направити їх на фінансування ініціатив з молодіжної зайнятості, зменшення злочинності і збільшення доступного житла. Вона також обіцяла забезпечити фінансову підтримку орендодавцям житла, посилити захист їх винаймачів квартир, а також збільшити фінансування системи державних шкіл.