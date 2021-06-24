Комітет Сенату США підтримав законопроєкт про оцінку "Північного потоку - 2" на предмет корупції

Комітет з міжнародних відносин Сенату США підтримав законопроєкт про оцінку проекту "Північний потік - 2" на предмет корупції.

На сайті "Нафтогазу України" повідомляється, що у випадку виявлення правопорушень проти компаній, задіяних у процесі планування, будівництва або експлуатації газопроводу, можуть застосувати санкції за Актом Магнітського.

"Ці американські законодавчі ініціативи важливі для України в кількох аспектах. По-перше, вони демонструють, що позиція Конгресу щодо «Північного потоку-2» не змінилася: російська труба розглядається як загроза. По-друге, поправку проти ПП2 просували сенатори і з демократичного, і з республіканського таборів. Хочу особисто подякувати сенаторам Бену Кардіну, Роберту Менендесу, Джиму Рішу, Джин Шахін, Теду Крузу, Джону Баррассо. Ну й нарешті, це законодавство може стати реальним інструментом протидії брудним грошам в цьому російському геополітичному проекті", - заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Нагадаємо, що 10 червня компанія Nord Stream 2 AG завершила роботи з укладки труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2". Морські ділянки трубопроводу, прокладені між Росією та Німеччиною, з’єднані між собою. Тривають роботи на другій нитці газопроводу.

Газопровід дозволить доставляти російський газ в Європу в обхід України. До 2024 "Газпром" в будь-якому випадку сплачуватиме Україні кошти, навіть якщо не буде використовувати територію для транзиту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина може змінити ставлення до газопроводу “Північний потік-2” на негативне після виборів нового канцлера, які мають відбутися цієї осені. Проти запуску газопроводу різко виступає Польща. 15 червня Сейм Польщі ухвалив резолюцію з закликом до держав ЄС і НАТО вжити кроки для зупинки будівництва газопроводу "Північний потік-2".