Ізраїль повернув масковий режим через поширення дельта-варіанта коронавірусу

Кількість хворих збільшується, попри один з найвищих рівнів вакцинації у світі.

В Ізраїлі з 25 червня повернули масковий режим у зв'язку з поширенням більш заразного варіанта коронавірусу, відомого як дельта, або "індійський".

Про це повідомило місцеве міністерство охорони здоров'я, пише Newsru.co.il.

Вимога носити маски стосується всіх закритих приміщень, у тому числі громадського транспорту, крім місця постійного проживання. Водночас ізраїльське МОЗ рекомендує надягати маски навіть на відкритому просторі, де збирається велика кількість людей.

Крім того, людям з групи ризику й тим, хто ще не вакцинувався, варто уникати участі в будь-яких громадських зібраннях.

За останній день в Ізраїлі виявили 215 нових випадків зараження. Середнє репродуктивне число R (кількість випадків зараження одною людиною інших) в Ізраїлі становить 2,43.

Кількість хворих збільшується, попри один з найвищих рівнів вакцинації у світі. В Ізраїлі повністю вакциновано 55% населення, у тому числі близько 76% дорослих.

За даними МОЗ Ізраїлю, у більшості заражень переважає дельта-варіант. Серед людей, які нещодавно інфікувалися коронавірусом, багато молоді та щеплених людей.

Цей варіант коронавірусу агресивніший за бету ("південноафриканський") чи альфу ("британський") та виражається надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. Він в 1,6 разу заразніший, ніж штам альфа ("британський"), у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується в 1,45 разу.