В Україні за добу виявили 876 нових випадків ковіду

За минулу добу, 24 червня, в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захвооріли 36 дітей та 32 медичних працівників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 489 осіб. 53 людини померли. Одужало - 2 405 осіб.

За добу було протестовано: методом ПЛР – 19 481 особу, методом ІФА – 9 160 осіб, експрестестами – 17 079 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 232 790 осіб, одужало – 2 160 137. Від ускладнень захворювання померли 52 234 пацієнти. Всього було проведено 10 759 153 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу виявили 223 хворих на коронавірус. Вперше за багато часу летальних випадків за добу в столиці не було.