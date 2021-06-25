Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
Росія заявила про готовність "бомбити" кораблі, що "вторгуються"
Росія заявила про готовність "бомбити" кораблі, що "вторгуються"
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні за добу виявили 876 нових випадків ковіду

Госпіталізовано за добу 489 осіб.

В Україні за добу виявили 876 нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу, 24 червня, в Україні зафіксовано 876 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захвооріли 36 дітей та 32 медичних працівників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 489 осіб. 53 людини померли. Одужало - 2 405 осіб.

За добу було протестовано: методом ПЛР – 19 481 особу, методом ІФА – 9 160 осіб, експрестестами – 17 079 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 232 790 осіб, одужало – 2 160 137. Від ускладнень захворювання померли 52 234 пацієнти. Всього було проведено 10 759 153 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (196), Запорізькій (72) Дніпропетровській (63), Харківській (56) та Донецькій (53) областях. 

Нагадаємо, у Києві за минулу добу виявили 223 хворих на коронавірус. Вперше за багато часу летальних випадків за добу в столиці не було.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також