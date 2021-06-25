Рішення про проходження есмінця біля Криму ухвалив особисто прем'єр Великобританії

Міністр закордонних справ був проти.

Рішення про проходження есмінця HMS Defender біля берегів Криму ухвалив особисто прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Про це у п'ятницю, 25 червня, повідомила британська газета Telegraph.

За інформацією джерел видання, ідея такої місії належала міністру оборони Бену Воллесу, але міністр закордонних справ Домінік Раабе був проти. Він побоювався, що Росія може скористатися ситуацією в своїх інтересах.

Оскільки Воллес і Рааб не змогли домовитися, рішення передали на Даунінг-стріт в резиденцію прем'єр-міністра, щоб там зробили остаточний вибір. Тому остаточне рішення ухвалив Борис Джонсон як глава уряду.

У понеділок, 21 червня, HMS Defender за його розпорядженням отримав інструкції мирно пройти в українських територіальних водах. Як зазначає видання, полеміка в уряді показує, що в Лондоні усвідомлювали ризикованість цієї місії.

23 червня Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по курсу есмінця Defender, який йшов з України в Грузію повз Крим. Великобританія заявила, що розцінила це як навчальні стрільби, проте кореспондент BBC, який був на борту есмінця під час переходу, повідомив, що російські військові дійсно виконували небезпечні маневри біля есмінця.

Росія погрожувала відкрити вогонь, після чого дійсно пролунали звуки пострілів. Бомбометання в репортажі BBC не було видно, хоча російські літаки літали поруч з кораблем Defender. За словами журналіста, протягом переходу з України в Грузію екіпаж есмінця бачив щонайменше 20 літаків РФ. Деякі з них пролітали "занадто близько", за висловом кореспондента.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон наступного дня сказав, що есмінець HMS Defender законно перебував у Чорному морі поблизу Криму.