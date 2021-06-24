У Лісабоні посилюють карантин через поширення штаму "Дельта"

В Лісабоні посилюють заходи безпеки через стрімке поширення штаму COVID-19 "дельта" в столиці і на тлі зростання заражень в країні.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Таке рішення ухвалили лише через два місяці після початку ослаблення обмежень в Португалії.

Так, за останню добу в країні виявили 1556 випадків зараження COVID-19, серед яких близько 1 тис. - в Лісабоні. Це найвищий показник числа заражень за добу з 20 лютого 2021 року.

Нові карантинні заходи передбачають запровадження обмежень по вихідним, кафе і ресторани працюватимуть до 15:30, а також введення ліміту на число їх відвідувачів. Крім того, в'їжджати і виїжджати за межі Лісабонського регіону, в який крім самої столиці входять Амадора, Алмада, Баррейру і Сетубал, на вихідних заборонено.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів на своєму засіданні змінив правила в’їзду в Україну через підтвердження двох випадків дельта-штаму COVID-19.