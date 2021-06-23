МОЗ підтвердив появу "індійського" штаму, уряд змінює правила в’їзду в Україну

З 25 червня громадян, які прибули з Індії, Великої Британії, Росії, Португалії або перебували на їх території не менше семи днів пускатимуть в країну лише занаявності негативного експрес-тесту на COVID-19.

Станом на 23 червня в Україні зафіксовано два випадки "індійського" штаму коронавірусу, який вважають заразнішим та агресивнішим за попередні.

Про це повідомив заступник міністра - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

“В Україні зареєстрували два випадки коронавірусної хвороби викликані штамом Дельта. Секвенування вірусу та підтвердження мутації було проведено Інститутом молекулярної біології та генетики 22 червня 2021 року”, - наводить слова Кузіна пресслужба МОЗ України.

У зв’язку з цим Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні змінив правила в’їзду в Україну. Так, з 25 червня громадянам, які прибули з Індії, Великої Британії, Росії, Португалії або перебували на їх території не менше семи днів, заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю).

“До 25-го червня, за окремим дорученням РНБО, буде підготовлено комплексні пропозиції задля протидії поширенню коронавірусу штаму Дельта в Україні”, - додав Кузін.

Зауважимо, що цей штам агресивніший за бета ("південно-африканський") чи альфа ("британський") та виражається надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. Він в 1,6 раза заразніший, ніж штам альфа ("британський"), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

За оцінками ВООЗ, штам дельта виявили вже щонайменше у 92 країнах світу, і він поступово стає домінантним у світі.

Нагадаємо, про появу "індійського" штаму в Україні сьогодні повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що до Олександрівської лікарні госпіталізували 66-річну жінку та 16-річну дитину, які нещодавно повернулись з Росії.

Раніше Міністерство закордонних справ порадило громадянам України уникати поїздок в Росію, Індію, Великобританію і Португалію через значне поширення у цих країнах штаму коронавірусу B.1.617.2, відомого як дельта або "індійський".