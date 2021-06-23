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МЗС порадило уникати поїздок в Росію, Індію, Великобританію і Португалію через коронавірус

Кабмін обговорює посилення контролю за людьми, що приїжджають з цих країн.

МЗС порадило уникати поїздок в Росію, Індію, Великобританію і Португалію через коронавірус
Фото: Макс Требухов

Міністерство закордонних справ порадило громадянам України уникати поїздок в Росію, Індію, Великобританію і Португалію через значне поширення у цих країнах штаму коронавірусу B.1.617.2, відомого як дельта або "індійський".

Про це повідомляється на сайті МЗС.

"У зв’язку зі стрімким поширенням нового, агресивнішого штаму коронавірусу SARS-CoV-2 «Дельта», з метою захисту здоров’я населення України та забезпечення контролю над епідемічною ситуацією в нашій державі, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до країн, де спостерігається найбільший спалах зазначеного різновиду COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, найближчим часом Україна може також запровадити певні обмеження для людей, які приїжджають з цих країн.

"Сьогодні на уряді ми розглядали питання щодо посилення контролю за людьми, що приїжджають в першу чергу з чотирьох країн. Це Великобританія, Індія, Російська Федерація і Португалія, де найбільша циркуляція так званого дельта-вірусу. Він швидше передається, швидше призводить до госпіталізації", - сказав він на пресконференції в середу.

Поки що в Україні не зафіксували штаму дельта, але вже відібрано зразки матеріалу на секвенування.

Нагадаємо, що в Росії перші випадки штаму дельта зафіксували в середині травня, а в середині червня він уже став домінуючим і призвів до сильного спалаху COVID-19.

За підрахунками Національної академії наук України, навантаження, яке створює "індійський" варіант коронавірусу на медичну систему у Росії, є набагато більшим, ніж в Україні під час весняного піку.

Цей штам агресивніший за бета ("південно-африканський") чи альфа ("британський") та виражається надважкою клінічною картиною з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. Він в 1,6 раза заразніший, ніж штам альфа ("британський"), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

За оцінками ВООЗ, штам дельта виявили вже щонайменше у 92 країнах світу, і він поступово стає домінантним у світі.

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