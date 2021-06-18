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РНБО ввела санкції ще проти 12 "кримінальних авторитетів", - Зеленський

Всі вони "перебувають у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу”.

РНБО ввела санкції ще проти 12 "кримінальних авторитетів", - Зеленський
Фото: president.gov.ua

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 18 червня внесла до списків так званих “ворів у законі” та “кримінальних авторитетів” ще 12 фізичних осіб.

Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Ухвалено рішення про запровадження санкцій ще проти 12 осіб, які перебувають у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу”, - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців. РНБО ухвалила рішення 14 травня.

Серед підсанкційних осіб - "вори в законі" Полікарп Джанелідзе, Андрій Недзельський, Сергій Лисенко, Георгій Хмелідзе, Асоян Нодар і Сергій Олійник. Санкції запроваджено безстроково.

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