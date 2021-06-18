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Прокуратура оскаржила виправдувальний вирок ексдепутату Левусу

САП вимагає відправити колишнього нардепа за ґрати.

Прокуратура оскаржила виправдувальний вирок ексдепутату Левусу
Фото: Український інтерес/Олександр Бобровський

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила виправдувальний вирок колишньому депутату Верховної Ради Андрію Левусу.

Про це повідомила пресслужба САП.

"18 червня 2021 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у встановленому законом порядку подав апеляційну скаргу на вирок ВАКС від 21.05.2021, яким народного депутата України VIII скликання визнано невинуватим у незаконному отриманні компенсації на витрати за винайм номеру у готелі «Київ»", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура вважає, що суддя першої інстанції неправильно оцінив фактичні обставини кримінального провадження проти Левуса, і просить призначити ексдепутату покарання у виді позбавлення волі.

Нагадаємо, що за версією НАБУ, Левус незаконно отримав від держави компенсацію за оренду готельного номера у 2014-2017 роках, бо мав власне житло у столиці. Сума компенсації – майже 544 тисячі гривень.

Йому закидають ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання владою.

14 червня ВАКС виправдав ще одного колишнього депутата, якого судили за цією статтею. Романа Сольвара звільнили від відповідальності за отримання 361 тис. гривень компенсації за оренду житла, бо суддя дійшла до висновку, що його дії кваліфікували не за тією статтею.

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