Рада ухвалила за основу законопроєкт про фінансування партій без урізання повноважень НАЗК

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №5253-1, який змінює процедуру припинення фінансування партій. Парламент проголосував за альтернативний документ, поданий нардепами фракції "Голос".

За проголосували 319 депутатів.

В оригіналі законопроєкт №5253 передбачав урізання повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції – йому хотіли заборонити контроль партійних фінансів, зокрема і з боку держави. Проти цього документу виступили як НАЗК, так і громадські організації.

Альтернативний законопроєкт залишає за НАЗК функцію контролю і уточнює окремі підстави для зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії, повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

Документ також пропонує встановити додаткові вимоги щодо обґрунтованості та оприлюднення рішень Національного агентства з питань запобігання корупції про зупинення або припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії.

Крім того, пропонується:

підвищити до 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (зараз - 227 000 грн) розмір розбіжностей між відомостями, зазначеними у звіті політичної партії про майно, доходи, видатки і зобов’язання фінансового характеру, та достовірними відомостями, для зупинення або припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії

передбачити можливість розміщення коштів політичної партії (у тому числі коштів державного фінансування статутної діяльності політичної партії) на депозитних рахунках з метою отримання пасивного доходу у вигляді процентів, а також визначити, що такий пасивний дохід не вважається внеском на користь політичної партії

більш чітко визначити підставу для припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії у разі відсутності будь-яких видатків політичної партії протягом календарного року за рахунок відповідних коштів

передбачити можливість перерахування не отриманих раніше коштів державного фінансування статутної діяльності політичної партії у разі набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення Національного агентства з питань запобігання корупції про зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії.

Нагадаємо, що усі парламентські фракції підписалися під законопроєктом №5253, який усував Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) від контролю партійних фінансів, зокрема і з боку держави. Рух "ЧЕСНО" повідомив, що фактично нардепи відкрили б можливість безконтрольно виводити з партійних рахунків держкошти і витрачати їх або на ту діяльність, яка законом заборонена, або ж взагалі на приватні потреби керівництва партій.

Цей законопроєкт не був рекомендований профільним комітетом.