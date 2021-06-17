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Рада ухвалила за основу законопроєкт про фінансування партій без урізання повноважень НАЗК

Нардепи підтримали альтернативний законопроєкт, а не оригінальний. 

Рада ухвалила за основу законопроєкт про фінансування партій без урізання повноважень НАЗК
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №5253-1, який змінює процедуру припинення фінансування партій. Парламент проголосував за альтернативний документ, поданий нардепами фракції "Голос". 

За проголосували 319 депутатів. 

В оригіналі законопроєкт №5253 передбачав урізання повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції – йому хотіли заборонити контроль партійних фінансів, зокрема і з боку держави. Проти цього документу виступили як НАЗК, так і громадські організації. 

Альтернативний законопроєкт залишає за НАЗК функцію контролю і уточнює окремі підстави для зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії, повідомили у пресслужбі Верховної Ради

Документ також пропонує встановити додаткові вимоги щодо обґрунтованості та оприлюднення рішень Національного агентства з питань запобігання корупції про зупинення або припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії.

Крім того, пропонується:

  • підвищити до 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (зараз - 227 000 грн) розмір розбіжностей між відомостями, зазначеними у звіті політичної партії про майно, доходи, видатки і зобов’язання фінансового характеру, та достовірними відомостями, для зупинення або припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії
  • передбачити можливість розміщення коштів політичної партії (у тому числі коштів державного фінансування статутної діяльності політичної партії) на депозитних рахунках з метою отримання пасивного доходу у вигляді процентів, а також визначити, що такий пасивний дохід не вважається внеском на користь політичної партії
  • більш чітко визначити підставу для припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії у разі відсутності будь-яких видатків політичної партії протягом календарного року за рахунок відповідних коштів
  • передбачити можливість перерахування не отриманих раніше коштів державного фінансування статутної діяльності політичної партії у разі набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення Національного агентства з питань запобігання корупції про зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії. 

Нагадаємо, що усі парламентські фракції підписалися під законопроєктом №5253, який усував Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) від контролю партійних фінансів, зокрема і з боку держави. Рух "ЧЕСНО" повідомив, що фактично нардепи відкрили б можливість безконтрольно виводити з партійних рахунків держкошти і витрачати їх або на ту діяльність, яка законом заборонена, або ж взагалі на приватні потреби керівництва партій. 

Цей законопроєкт не був рекомендований профільним комітетом. 

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