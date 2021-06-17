Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Зеленський заявив, що в Росії відпрацьовують варіанти захоплення Києва
Зеленський заявив, що в Росії відпрацьовують варіанти захоплення Києва
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Десять депутатів від "Голосу" заявили про розкол фракції і створили власне об'єднання
Десять депутатів від "Голосу" заявили про розкол фракції і створили власне об'єднання
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
ГоловнаЕкономікаФінанси

Райффайзен Банк прибрав з назви "Аваль"

Один з найстаріших банківських брендів України пішов у минуле.

Райффайзен Банк прибрав з назви "Аваль"
Фото: raiffeisen.ua

Райффайзен Банк Аваль з 17 червня змінив свою назву на Райффайзен Банк.

Відповідні зміни внесено у статут банку та державний реєстр, повідомляється на сайті банку.

На клієнтів банку перейменування ніяк не впливає: перевипускати картки чи переоформлювати раніше подані документи не потрібно.

Зміну назви банк пояснює тим, що "так простіше". Крім того, австрійські акціонери хочуть підкреслити свою присутність на українському ринку.

"Рухаючись до простоти, ми підкреслюємо приналежність банку до потужної міжнародної фінансової групи", - пояснив голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук.

Нагадаємо, що "Райффайзен Банк Аваль" веде свою історію з 1992 року, коли Національний банк зареєстрував його під назвою акціонерний комерційний банк "Аваль".

У 2005 році засновники банку продали його австрійській групі Raiffeisen Int за 1 млрд доларів. З того часу він є частиною міжнародної банківської групи Raiffeisen Bank International та називається "Райффайзен банк Аваль".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також