Райффайзен Банк прибрав з назви "Аваль"

Один з найстаріших банківських брендів України пішов у минуле.

Райффайзен Банк Аваль з 17 червня змінив свою назву на Райффайзен Банк.

Відповідні зміни внесено у статут банку та державний реєстр, повідомляється на сайті банку.

На клієнтів банку перейменування ніяк не впливає: перевипускати картки чи переоформлювати раніше подані документи не потрібно.

Зміну назви банк пояснює тим, що "так простіше". Крім того, австрійські акціонери хочуть підкреслити свою присутність на українському ринку.

"Рухаючись до простоти, ми підкреслюємо приналежність банку до потужної міжнародної фінансової групи", - пояснив голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук.

Нагадаємо, що "Райффайзен Банк Аваль" веде свою історію з 1992 року, коли Національний банк зареєстрував його під назвою акціонерний комерційний банк "Аваль".

У 2005 році засновники банку продали його австрійській групі Raiffeisen Int за 1 млрд доларів. З того часу він є частиною міжнародної банківської групи Raiffeisen Bank International та називається "Райффайзен банк Аваль".