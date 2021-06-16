Зеленський чекає на транш МВФ восени

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року.

Про це він сказав журналістам Agence France-Presse, Reuters та Associated Press в інтерв'ю, повний текст якого було опубліковано в середу на сайті президента України.

"Я думаю, що на початку осені чи восени буде транш. Термінами займається уряд", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що співпраця з МВФ дуже важлива, тому Україна обов'язково виконає свої зобов'язання.

"Завжди до програми МВФ прив’язані інші програми і ставлення інвесторів. Тобто тут питання не тільки грошей, а більше питання ставлення, інвестиційного клімату тощо. Тому ми обов’язково зробимо те, що пообіцяли", - сказав президент.

Нагадаємо, що перший і поки що єдиний транш за кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Радник президента з економічних питань Олег Устенко попереджав, що без грошей Міжнародного валютного фонду Україна не зможе звести бюджет і потрібно буде урізати видатки.