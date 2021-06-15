Данілов заперечив вихід російської мережі супермаркетів на український ринок

Секретар РНБО Олексій Данілов заперечив інформацію про вихід на український ринок мережі російських супермаркетів Mere.

Про це він заявив на пресконференції під час форуму "Україна 30", передає “РБК-Україна”.

Секретар РНБО також пригрозив “застосувати заходи” до будь-якої місцевої влади, яка надаватиме преференції російському бізнесу.

"Як це взагалі можливо. Це чисто провокаційні речі. Якщо не дай бог якась міська влада дозволить цим хлопцям працювати, повірте, у нас вистачить розуміння, що це робити неможливо ... Якщо міська влада буде давати преференції російському бізнесу, якщо мова йде про Миколаєві, то до мера і депутатів дуже швидко будуть застосовані заходи, тому що без їх дозволу цього зробити не можна", - заявив Данилов.

Зі свого боку мер Миколаєва Олександр Сенкевич у коментарі виданню НікВесті заявив, що місцева влада не має повноважень забороняти діяльність бізнесу.

“Напевно, міський голова разом з усім міською радою ніяк не може вплинути на роботу даного закладу, ні на його відкриття, ні на його контроль… Для цього є профільні органи, які мають державний рівень: відкриття магазину - це ДАБІ, контроль роботи - прокуратура, податкова, Держспоживслужба та інші служби, які взагалі ніяк не контролюються міською владою”, - сказав Сенкевич.

Напередодні видання Retailers з посиланням на директора з розвитку Mere в Україні Артема Хоменка повідомило про плани мережі відновити роботу супермаркету Mere в Миколаєві. Мережа планує відкрити 40 магазинів до кінця року.

MERE - це проєкт власників російської мережі супермаркетів Світлофор. Вона належить бізнесменам з міста Красноярськ - Сергію та Андрію Шнайдерам. Мережа пропонує товари за нижчими в порівнянні з конкурентами цінами.