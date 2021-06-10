Миколаївський тепловозоремонтний завод модернізує 55 локомотивів для Єгипту

Надалі їх кількість може бути збільшена до 200.

Миколаївський тепловозоремонтний завод проведе модернізацію 55 локомотивів серії AD Tranz для Єгипту. Задекларовану кількість локомотивів надалі може бути збільшено до 200 одиниць.

Угоду підписано з компанією, яка офіційно представляє Єгипетські залізниці, пише ЦТС.

На підприємстві повідомили, що модернізація буде проводитися як на потужностях заводу в Миколаєві, так і на потужностях локомотиворемонтних заводів на території Єгипту.

"Ми здійснимо глибоку модернізацію тепловозів з установкою нових дизелів, нового силового і допоміжного обладнання, нових мікропроцесорних систем управління, що дозволить істотно поліпшити економічні показники експлуатації локомотивів і знизити витрати на їх сервісне обслуговування", - повідомив директор МТРЗ Сергій Рой.

Він також додав, що партнерство планується довгострокове, тому що задекларовану кількість локомотивів в подальшому може бути збільшено до 200 одиниць.

Повідомляється, що крім виконання самої модернізації локомотивів, передбачено їх подальше сервісне обслуговування, зокрема - створення сервісної служби на території Єгипту, де працюватимуть представники МТРЗ, виконуючи інжинірингові роботи з обслуговування локомотивів.

На підприємстві зауважили, що єгипетські локомотиви "молодші" порівняно з тими, які експлуатуються на території пострадянського простору і з якими раніше мав справу МТРЗ - вони випуску 1996-2010 років.