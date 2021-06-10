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Миколаївський тепловозоремонтний завод модернізує 55 локомотивів для Єгипту

Надалі їх кількість може бути збільшена до 200.

Миколаївський тепловозоремонтний завод модернізує 55 локомотивів для Єгипту
Фото: cfts.org.ua

Миколаївський тепловозоремонтний завод проведе модернізацію 55 локомотивів серії AD Tranz для Єгипту. Задекларовану кількість локомотивів надалі може бути збільшено до 200 одиниць.

Угоду підписано з компанією, яка офіційно представляє Єгипетські залізниці, пише ЦТС.

На підприємстві повідомили, що модернізація буде проводитися як на потужностях заводу в Миколаєві, так і на потужностях локомотиворемонтних заводів на території Єгипту.

"Ми здійснимо глибоку модернізацію тепловозів з установкою нових дизелів, нового силового і допоміжного обладнання, нових мікропроцесорних систем управління, що дозволить істотно поліпшити економічні показники експлуатації локомотивів і знизити витрати на їх сервісне обслуговування", - повідомив директор МТРЗ Сергій Рой.

Він також додав, що партнерство планується довгострокове, тому що задекларовану кількість локомотивів в подальшому може бути збільшено до 200 одиниць.

Повідомляється, що крім виконання самої модернізації локомотивів, передбачено їх подальше сервісне обслуговування, зокрема - створення сервісної служби на території Єгипту, де працюватимуть представники МТРЗ, виконуючи інжинірингові роботи з обслуговування локомотивів.

На підприємстві зауважили, що єгипетські локомотиви "молодші" порівняно з тими, які експлуатуються на території пострадянського простору і з якими раніше мав справу МТРЗ - вони випуску 1996-2010 років.

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