Уряд очікує зростання середньомісячної зарплати на 4,4% наступного року

Середньомісячна зарплата співробітників в 2022 році в Україні буде складати 15,26 тис. грн, в наступні два роки - 17,16 тис. грн і 19,06 тис. грн відповідно.

Урядовий макропрогноз передбачає зростання середньомісячної зарплати з урахуванням інфляції на 4,4% у 2022 році, а також на 6,1% і 5,6% в наступні два роки.

Про це свідчить постанова на "Урядовому порталі" від 31 травня №586, передає “Інтерфакс-Україна”.

Згідно з документом, номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) в 2022 році очікується на рівні 5,368 ТЛН грн, а також 5,993 трлн грн і 6,651 трлн грн в 2023-2024 роках.

При цьому річна інфляція в середньому в 2022 році складе 7,2%, а на кінець року (грудень до грудня) - 6,2%. У наступні два роки зростання середньої річної інфляції складе 6% і 5,2%, а на кінець року (грудень до грудня) - 5,3% і 5% в 2023 і 2024 роках відповідно, зазначено в постанові.

В цілому макропрогноз передбачає зростання ВВП в 2022 році на 3,8%, в 2023-м -на 4,7% і в 2024-му - на 5%, свідчить макропрогноз.

При цьому індекс виробників промислової продукції в наступному році грудень до грудня зросте на 7,8%, а в 2023-2024 роках - на 6,2% і 5,7% відповідно.

Згідно з постановою, середньомісячна зарплата співробітників в 2022 році в Україні буде складати 15,26 тис. грн, в наступні два роки - 17,16 тис. грн і 19,06 тис. грн відповідно.

Як зазначено в документі, зростання рівня безробіття в наступному році очікується на 8,5%, в 2023-м - на 8%, в 2024-м - на 7,8%.

Макроекономічний прогноз також передбачає зростання експорту в наступному році на 6,5% при зростанні імпорту на 9,2%. В 2023-му, як прогнозується, експорт зросте на 7,7% при зростанні імпорту на 9,4%, а в 2024-му ці показники очікуються на рівні 7,9% і 8,6% відповідно.

Дефіцит торгового балансу в 2023 року передбачено в прогнозі на рівні 8,595 млрд грн, з подальшим збільшенням до 10,623 млрд грн і 12,096 млрд грн в 2023 і 2024 роках, зазначено в документі.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів очікує скорочення рівня інфляції до 6,2% у 2022 році, а зростання зарплат у найближчі три роки становитиме 8-10%.