"Укрзалізниця" передасть в оренду комерційні площі 24 вокзалів

"Укрзалізниця" розпочинає передачу в довгострокову оренду торговельних площ залізничних вокзалів. Упродовж літа компанія через систему "Prozorro.Продажі" планує передати в оренду понад 41,5 тис. кв. м площ 24 вокзалів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За словами в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, від передачі в оренду зазначених площ компанія планує отримувати на місяць щонайменше 8,4 млн грн, а на рік - понад 100 млн грн.

"Більшість цих площ нам вже роками не приносили прибутків. Дотепер максимальний обсяг орендних площ по всіх вокзалах сукупно складав трохи більш як 9,5 тис. кв. м. Ми змінюємо цю ситуацію, адже відведені для торгівлі зони мають приносити доходи компанії, а не збитки на їх утримання. Проте в довгостроковій перспективі - підготувати 11 вокзалів до концесії", - зазначив Іван Юрик.

Так, загалом до кінця літа "Укрзалізниця" планує передати в оренду комерційні площі вокзалів Козятин, Запоріжжя-1, Дніпро-Головний, Хмельницький, Суми, Біла Церква, Полтава, Тернопіль, Рівне, Фастів, Вінниця, ім.Тараса Шевченка, Чоп, Ужгород, Чернівці, Коломия, Івано-Франківськ, Одеса-Головна, Миколаїв, Львів, Жмеринка, Херсон, Київ-Пасажирський та Харків.

Нагадаємо, 21 травня правління "Укрзалізниці" вирішило продати непрофільні активи компанії. До переліку перших 11 об’єктів, які будуть виставлені на аукціони в системі "Prozorro.Продажі", увійшли шість магазинів, приміщення спортклубу та чотири нежитлових приміщення.

Повідомлялося, що за них сподіваються виручити близько 18 млн гривень. Загалом залізниця готова попрощатися зі 182 непрофільними активами.