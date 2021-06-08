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Мінфін продав ОВДП на 19,1 мільярда гривень

Цей аукціон ОВДП став рекордним цього року.

Мінфін продав ОВДП на 19,1 мільярда гривень
Фото: minfin.com.ua

Міністерство фінансів України оголосило про успішне розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 19,1 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

За інформацією міністерства, відповідний аукціон ОВДП став рекордним цього року.

Так, Міністерство фінансів на аукціонах ОВДП сьогодні запропонувало інвесторам шість випусків цінних паперів у національній валюті і один випуск в іноземній валюті.

Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 6 місяців, 1 рік, 1,5 року, 2 роки, 3 роки та 5 років. Строк обігу облігацій запропонованих у доларах США становить 1 рік.

“Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 14,161 млрд гривень. Середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 8,99%, 1-річних – 11,19%, 1,5-річних - 11,30%, 2-річних – 12,05%, а 3-річних 12,30%. У свою чергу від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено $182 млн. Середньозважена ставка дохідності за 1-річними ОВДП в доларах США склала 3,70%. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 19,1 млрд грн.

У міністерстві також зауважили, що вперше цього року випущено новий довгостроковий інструмент із погашенням у травні 2026-го. Попит на нього перевищив пропозицію в більш ніж два рази. Середньозважена дохідність нових 5-річних цінних паперів склала 12,52%.

Нагадаємо, що 18 травня Мінфін продав ОВДП на понад 14 мільярдів гривень.

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