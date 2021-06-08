Фонд держмайна продав спиртзавод біля Харкова за 101 млн гривень

Підприємство з майже 200-річною історією пішло з молотка.

Фонд державного майна у понеділок, 7 червня, продав Караванський спиртзавод за 101 млн гривень при стартовій ціні 23,1 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба фонду, наголосивши, що тільки після оплати процес приватизації буде вважатися завершеним.

Підприємство, активи якого зосереджені в двох селищах біля Харкова: Караван та Барчани, існує з 1837 року. Він виробляє спирт етиловий ректифікований з зерна. Потужність - 2,9 тис. дал на добу.

Завод займає 78,5 га землі, загальна площа будівель та споруд - майже 12 тис. кв. м.

У разі, якщо переможець аукціону ТОВ "Імекс-Про" відмовиться підписувати протокол аукціону, сплачений ним гарантійний внесок у розмірі 2,3 млн грн буде перераховано до держбюджету, а право на підписання протоколу та укладання договору перейде до ТОВ "Ревітес", яке зайняло друге місце з пропозицією 53 млн гривень.

Нагадаємо, що приватизація спиртзаводів в Україні почалася у 2020 році. Держава загалом збирається продати 41 спиртзавод держпідприємства "Укрспирт" та ще 37 спиртзаводів концерну "Укрспирт".