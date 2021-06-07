Суд визнав незаконним звільнення керівника "Нафтогаз Трейдинг" і присудив йому компенсацію 3 млн гривень

Волинець пропрацював на посаді два місяці, хоча мав контракт до листопада 2020.

Колишній голова ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" Віталій Волинець відсудив у цієї компанії 2,94 млн гривень зарплати після свого звільнення у 2019 році. Про відповідне рішення Оболонського райсуду від 5 червня пише Liga.net.

Суд визнав звільнення керівника "Нафтогаз Трейдинг" незаконним та зобов'язав сплатити йому середню зарплату за 343 дні "вимушеного прогулу" з дня звільнення по день закінчення контракту 1 листопада 2020. Середня його зарплата становила 180 000 гривень на місяць.

Суд встановив, що посадовець був звільнений у березні 2019, а наказ про звільнення йому вручили у вересні.

Нагадаємо, що замість Волинця главою "Нафтогаз Трейдинг" була призначена Ірина Михайленко.

Волинця ЗМІ приписували до "вертикалі Вітренка" в "Нафтогазі". Директор з інтегрованого газового бізнесу Андрій Фаворова звинувачував Волинця у втраті 300 млн грн за два місяці роботи. У інтерв'ю Liga Фаворов сказав, що у Волинця не було досвіду в трейдингу, а після звільнення він "вирішив мені насолити". "Нафтогаз Трейдинг" створювався для нарощення продажу газу на ринку.