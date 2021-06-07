Україна зможе заповнити ринок пального в разі дефіциту через Білорусь за кілька тижнів, - торгпред

Велику частину на українському ринку пального займає Білорусь, за нафтопродукти цієї країни держава сплачує близько мільярда доларів. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив торговий представник України Тарас Качка.

"Головна конкурентна перевага Білорусі – це географічна близькість Мозирського заводу, який є основним постачальником. І у нас були наради, якщо раптом буде велика криза ... Хоча очевидно, що це буде найбільш негативний розвиток подій", - вважає він.

За словами Качки, в разі дефіциту палива Україна зможе за кілька тижнів заповнити нестачу білоруських продуктів, але виникне питання ціни.

"Але ми не можемо назвати це залежністю. Ми можемо назвати це досить таким взаємовигідним комерційним співпрацею. І, безумовно, цей фактор теж береться до уваги", - додав він.

Нагадаємо, що у травні з'явилася інформація про те, що Білоруська нафтова компанія (БНК) припиняє постачання в Україну бензину А-95, при тому що на неї припадає близько половини всього вітчизняного ринку цієї марки. Пізніше БНК спростувала відмову постачати паливо в Україну, втім визнала, що через ремонт на Мозирському нафтопереробному заводі його обсяги можуть бути меншими.

Крім того, білорусь впровадила ліцензування імпорту українських товарів, зокрема: пива, соків, шоколаду, пральних машин, меблів тощо.

Така синхронна атака з двох боків наводить на думку, що це є помстою за приєднання Києва до західних санкцій проти Мінська через примусову посадку літака компанії Ryanair з метою затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича. Докладніше про це читайте в матеріалі "Торгівля України та Білорусі: чи час говорити про війну?".