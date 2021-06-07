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Міжнародні резерви України за місяць зменшилися на $160 млн

Виплати за боргами були більшими, ніж обсяги залучення коштів.

Міжнародні резерви України за місяць зменшилися на $160 млн
Фото: flick/НБУ

Міжнародні резерви Національного банку в травні зменшилися на 160 млн доларів і на 1 червня становили 27,840 млрд доларів.

Про це повідомила пресслужба регулятора в понеділок.

Протягом місяця держава виплатила 650,6 млн доларів за своїми валютними боргами і ще 64,3 млн доларів - на користь Міжнародного валютного фонду.

Водночас валютні надходження на користь уряду склали 417,9 млн доларів.

Крім того, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют) збільшила їхню вартість на 136,8 млн доларів.

Міжбанківський валютний ринок у травні був збалансованим, тому Національний банк не проводив валютні інтервенції, відновивши операції тільки на початку червня.

Об'єм міжнародних резервів зараз покриває 4,2 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і НБУ.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2021 року рівень золотовалютних резервів перебував на восьмирічному максимумі - 29,133 млрд доларів.

Міжнародний валютний фонд вважає, що міжнародні резерви України повинні складати близько $30 млрд. Востаннє вони перебували на такому рівні ще в середині 2012 року.

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