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Українського торгпреда Качку обрали головою Міжнародної ради з зерна

Він головуватиме протягом 2021-2022 років. 

Фото: Макс Требухов
Торгового представника України Тараса Качку обрали головою Міжнародної ради щодо зерна на 2021-2022 роки. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Україна вперше в історії головуватиме у цій впливовій міжнародній організації. Це втілення лідерських амбіцій нашої держави, що засвідчує її статус гаранта продовольчої безпеки світу", - написав він.

Міжнародна рада з зерна - міжурядова організація, яка контролює Конвенцію про торгівлю зерном і сприє торгівлі. Штаб-квартира організації розташована в Лондоні. Станом на квітень минулого року членами організації були 11 виробників та 18 імпортерів. 

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