Українського торгпреда Качку обрали головою Міжнародної ради з зерна

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Торгового представника України Тараса Качку обрали головою Міжнародної ради щодо зерна на 2021-2022 роки. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

"Україна вперше в історії головуватиме у цій впливовій міжнародній організації. Це втілення лідерських амбіцій нашої держави, що засвідчує її статус гаранта продовольчої безпеки світу", - написав він.

Вітаю @taraskachka з обранням Головою Міжнародної ради по зерну @IGCgrains на 2021-2022 роки. Україна вперше в історії головуватиме у цій впливовій міжнародній організації. Це втілення лідерських амбіцій нашої держави, що засвідчує її статус гаранта продовольчої безпеки світу. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021

Міжнародна рада з зерна - міжурядова організація, яка контролює Конвенцію про торгівлю зерном і сприє торгівлі. Штаб-квартира організації розташована в Лондоні. Станом на квітень минулого року членами організації були 11 виробників та 18 імпортерів.