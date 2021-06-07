Ощадбанк оскаржив скасування виплати Росією $1,3 млрд за активи в Криму

Очередь в Ощадбанк в Симферополе

Ощадбанк оскаржив у касаційному суді Франції рішення апеляційного суду Парижа, яке скасовує виплату Росією $1,3 млрд збитків від анексії Криму.

Про це у понеділок повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов, пише "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що рішення апеляційного суду жодним чином не вплинуло на фінансове становище банку.

Нагадаємо, що Ощадбанк був першою держкомпанією і першим українським банком, який виграв справу проти РФ щодо збитків, отриманих у результаті анексії Криму.

26 листопада 2018 року держбанку вдалося відсудити у Росії $1,3 млрд за кримські активи в Арбітражному трибуналі в Парижі.

У серпні 2019 Росія оскаржила рішення арбітражу, і в березня 2021 року паризький апеляційний суд скасував його. Він вирішив, що арбітраж не мав юрисдикції щодо незаконно експропрійованих росіянами банківських активів Ощадбанку в Криму.

Ощадбанк є одним з найбільших українських банків. Станом на березень 2014 року він мав найбільшу банківську мережу на півострові Крим.