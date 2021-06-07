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Навального виписали з тюремної лікарні після голодування

Російського опозиціонера повернули в колонію, де він знаходився раніше.

Навального виписали з тюремної лікарні після голодування
Фото: EPA/UPG

Російського політика Олексія Навального виписали з тюремної лікарні виправної колонії №3 у місті Володимирі, де він знаходився з 18 квітня через голодування, та повернули в колонію №2 у місті Покров.

Про це стало відомо в понеділок під час чергового судового засідання, пише "Дождь".

Нагадаємо, що 45-річний опозиційний політик Олексій Навальний знаходиться за ґратами з лютого 2021 року. Його ув'язнили за кримінальною справою про шахрайство, яку він вважає політично мотивованою.

У колонії стан його здоров'я, підірваний отруєнням "Новачком", різко погіршився, а 31 березня Навальний оголосив голодування у знак протесту проти того, що до нього не пускають лікарів.

Ситуація з Навальним викликала занепокоєність на Заході, а США навіть пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре у колонії.

Після цього у квітні Федеральна служба виконання покарань вирішила перевести його з колонії у стаціонар лікарні для засуджених.

23 квітня Навальний припинив 24-денне голодування після того, як цивільні лікарі попередили його, що подальше голодування може завдати непоправної шкоди та призвести до смерті.

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