Суд у Нідерландах розпочав основні слухання у справі MH17

На суді не присутній жоден з чотирьох обвинувачених.

У Нідерландах в понеділок, 7 червня, почалися основні слухання у справі чотирьох головних підозрюваних у справі про збиття малайзійського "Боїнга" в небі над Донбасом.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Слухання проходять у спеціальному приміщенні на території амстердамського аеропорту Схіпхол. Спочатку суд оголосить основні деталі того, що сталося, а результати розслідування щодо чотирьох обвинувачуваних - трьох росіян і українця - будуть повідомлені на засіданнях з 8 по 10 червня.

За версією звинувачення, Boeing 777 малайзійських авіаліній був збитий над зоною бойових дій в Донбасі 17 липня 2014 року проросійськими сепаратистами за допомогою російської ракети з ЗРК "Бук". В результаті загинули всі 298 осіб на борту. Більшість жертв - нідерландці, тому суд проходить у Нідерландах. Літак прямував з Амстердама в столицю Малайзії Куала-Лумпур.

На суді не присутній жоден з обвинувачених. Лише росіянина Олега Пулатова, який грав провідну роль в "спецслужбах" терористичної організації "ДНР", представляли адвокати. Через них він повідомив, що не вважає себе винним.

Зазначається, що ні Пулатову, ні іншим обвинуваченим, можна не боятися екстрадиції в Нідерланди.

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі, хто був на борту, 298 осіб, загинули.

Розслідування причин катастрофи вела спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими літак був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Зараз їх заочно судять. Пулатов - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака. Україна очікує, що суд може тривати декілька років.

Окрім того, уряд Нідерландів ухвалив рішення подати до Європейського суду з прав людини позов проти Росії за її роль у збитті літака.