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У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"
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У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"

Пікет тривав близько десяти секунд.

На Красній площі у столиці Росії Москві поліція затримала активіста Руслана Осипова. Він стояв в одиничному пікеті поряд із мавзолеєм Леніна, тримаючи в руках плакат Wake up we have a tsar again ("Прокинься, у нас знову є цар").

Про це повідомляє правозахисний портал "ОВД-Инфо".

Зазначається, що пікет тривав не більше десяти секунд. Поліцейські затримали Осипова і відвели до відділу, де склали протокол про участь у неузгодженій публічній акції. Суд розгляне справу 17 червня.

Одиничні пікети за російським законом не вимагають узгодження, однак у ньому міститься застереження, що порядок проведення акцій на Красній площі і в інших районах, прилеглих до Кремля, визначає президент Росії. Де-факто одиничні пікети там заборонені, поліція регулярно затримує тих, хто намагається їх провести.

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