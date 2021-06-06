Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні
Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні
Збірна України представила нову форму з гаслом "Слава Україні!"
Збірна України представила нову форму з гаслом "Слава Україні!"
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"
У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"
Притула вийшов з "Голосу" (оновлено)
Притула вийшов з "Голосу" (оновлено)
Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
Ексспівробітнику Адміністрації президента і РНБО оголосили підозру в державній зраді
Ексспівробітнику Адміністрації президента і РНБО оголосили підозру в державній зраді
У Києві патрульні затримали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла
У Києві патрульні затримали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
ГоловнаСвіт

Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні

"Ми єдині у вирішенні викликів Росії щодо європейської безпеки".

Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні
Фото: EPA/UPG

США не прагнуть конфлікту з Росією і хочуть "стабільних і передбачуваних відносин".

Про це йдеться у колонці президента США Джо Байдена у Washington Post.

“У середу я вирушаю до Європи у межах першої закордонної подорожі за мого президентства. Ця поїздка включає зустрічі з багатьма нашими найближчими демократичними партнерами – включаючи “Велику сімку”, наших союзників у НАТО та керівництво Європейського Союзу і завершиться зустріччю з Володимиром Путіним”, – зазначено у публікації.

Ця поїздка має продемонструвати “спроможність демократій одночасно відповідати на виклики та стримувати загрози цього нового часу”.

Він зауважив, що зустрінеться з Путіним у Женеві після “обговорення на високому рівні з друзями, партнерами та союзниками, які бачать світ так як Сполучені Штати”.

Байден зазначив, що “ми єдині у вирішенні викликів Росії щодо європейської безпеки, починаючи з її агресії в Україні, і не буде сумнівів у рішучості Сполучених Штатів захищати наші демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від своїх інтересів”.

Американський президент сказав, що у своїх телефонних дзвінках з президентом Путіним був чітким і прямим: США не прагнуть до конфлікту і хочуть стабільних та передбачуваних відносин. Зокрема, з Росією можна співпрацювати з питань стратегічної стабільності та контролю над озброєннями.

“Водночас я також передбачив значущі наслідки для поведінки, яка порушує суверенітет США, включаючи втручання у наші демократичні вибори. І президент Путін знає, що я не буду вагатися у реакції на можливі негативні дії. Коли ми зустрінемось, я ще раз підкреслю про дотримання курсу США, Європою та демократичними країнами-однодумцями на відстоювання прав і гідності людей”, – підсумував він.

Нагадаємо, Джо Байден візьме участь в саміті "Великої сімки" у Великобританії 11-13 червня і в саміті НАТО у Брюсселі 14 червня. 

16 червня він зустрінеться з Володимиром Путіним.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також