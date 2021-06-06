Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні

США не прагнуть конфлікту з Росією і хочуть "стабільних і передбачуваних відносин".

Про це йдеться у колонці президента США Джо Байдена у Washington Post.

“У середу я вирушаю до Європи у межах першої закордонної подорожі за мого президентства. Ця поїздка включає зустрічі з багатьма нашими найближчими демократичними партнерами – включаючи “Велику сімку”, наших союзників у НАТО та керівництво Європейського Союзу і завершиться зустріччю з Володимиром Путіним”, – зазначено у публікації.

Ця поїздка має продемонструвати “спроможність демократій одночасно відповідати на виклики та стримувати загрози цього нового часу”.

Він зауважив, що зустрінеться з Путіним у Женеві після “обговорення на високому рівні з друзями, партнерами та союзниками, які бачать світ так як Сполучені Штати”.

Байден зазначив, що “ми єдині у вирішенні викликів Росії щодо європейської безпеки, починаючи з її агресії в Україні, і не буде сумнівів у рішучості Сполучених Штатів захищати наші демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від своїх інтересів”.

Американський президент сказав, що у своїх телефонних дзвінках з президентом Путіним був чітким і прямим: США не прагнуть до конфлікту і хочуть стабільних та передбачуваних відносин. Зокрема, з Росією можна співпрацювати з питань стратегічної стабільності та контролю над озброєннями.

“Водночас я також передбачив значущі наслідки для поведінки, яка порушує суверенітет США, включаючи втручання у наші демократичні вибори. І президент Путін знає, що я не буду вагатися у реакції на можливі негативні дії. Коли ми зустрінемось, я ще раз підкреслю про дотримання курсу США, Європою та демократичними країнами-однодумцями на відстоювання прав і гідності людей”, – підсумував він.

Нагадаємо, Джо Байден візьме участь в саміті "Великої сімки" у Великобританії 11-13 червня і в саміті НАТО у Брюсселі 14 червня.

16 червня він зустрінеться з Володимиром Путіним.