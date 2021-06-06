Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні
Байден перед візитом до Європи озвучив позицію щодо Росії та її агресії в Україні
Збірна України представила нову форму з гаслом "Слава Україні!"
Збірна України представила нову форму з гаслом "Слава Україні!"
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
Встреча Путина и Байдена. Вопрос сохранения украинского государства
У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"
У Москві біля мавзолею Леніна затримали пікетувальника з плакатом "Прокинься, у нас знову є цар"
Притула вийшов з "Голосу" (оновлено)
Притула вийшов з "Голосу" (оновлено)
Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
Кличко обіцяє до кінця року відкрити в Києві нову станцію метро
Ексспівробітнику Адміністрації президента і РНБО оголосили підозру в державній зраді
Ексспівробітнику Адміністрації президента і РНБО оголосили підозру в державній зраді
У Києві патрульні затримали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла
У Києві патрульні затримали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
ГоловнаСвіт

Країни G7 домовилися про оподаткування компаній-гігантів у країнах, де вони заробляють

Мінімальний корпоративний податок становитиме 15%.

Фото: ЕРА/UPG

Країни "Великої сімки" досягли історичної угоди про оподаткування багатонаціональних корпорацій.

Про це пише bbc.com.

Міністри фінансів G7 погодилися з тим, що міжнародні корпорації повинні платити податки в тих країнах, де вони заробляють, а не там, де вони зареєстровані.

Міністри домовилися, що мінімальний корпоративний податок становитиме 15%, аби окремі країни не намагалися отримати переваги, скорочуючи податкову ставку.

Під нові правила потраплять такі гіганти, як Amazon, Microsoft і Google.

Зокрема, ірландська філія компанії Microsoft торік не заплатила ув самій Ірландії жодного євро на прибуток у розмірі 315 млрд доларів, оскільки офіційно компанія зареєстрована на Бермудах.

Після успішного втілення угоди уряди Великої сімки можуть поповнити свою казну мільярдами доларів для вирішення ковідної кризи.

Домовленість про уніфікацію податкових схем була досягнута після багаторічних переговорів.

Вона може стати важелем тиску на інші країни, в тому числі і на країни "Великої двадцятки" (G20), зустріч якої запланована у липні у Венеції.

Фото: ЕРА/UPG

Британський міністр фінансів Ріші Сунак зазначив, що ця угода створить рівні умови ведення бізнесу в різних країнах, не залишивши міжнародним корпораціям можливості ухилятися від податків.

"Після багаторічних обговорень міністри фінансів G7 досягли історичної угоди реформувати світову податкову систему, для того, щоб вона відповідала глобальній цифровій ері”, – сказав він.

Низка країн вже давно намагалася змусити транснаціональні корпорації платити податок з прибутку, отриманого в їхніх країнах. Компанії ж, замість того, щоб реєструвати свої філії в країнах ведення бізнесу, реєстрували їх у країнах з низькими податковими ставками, в яких і декларували весь отриманий прибуток.

На перший погляд, корпорації не заперечують і навіть підтримують нововведення, але що насправді відбувається за лаштунками, не відомо.

Зокрема, представник компанії Amazon зазначив, що рішення уніфікувати податкові схеми принесе додаткову стабільність.

Google офіційно заявила, що компанія підтримує виконану роботу з модернізації міжнародних податкових правил. Так, компанія розраховує на те, що країни продовжать спільну роботу для забезпечення балансу та міцності угоди, і що вона незабаром буде ратифікована.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також