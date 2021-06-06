Фото: ЕРА/UPG

Країни "Великої сімки" досягли історичної угоди про оподаткування багатонаціональних корпорацій.

Про це пише bbc.com.

Міністри фінансів G7 погодилися з тим, що міжнародні корпорації повинні платити податки в тих країнах, де вони заробляють, а не там, де вони зареєстровані.

Міністри домовилися, що мінімальний корпоративний податок становитиме 15%, аби окремі країни не намагалися отримати переваги, скорочуючи податкову ставку.

Під нові правила потраплять такі гіганти, як Amazon, Microsoft і Google.

Зокрема, ірландська філія компанії Microsoft торік не заплатила ув самій Ірландії жодного євро на прибуток у розмірі 315 млрд доларів, оскільки офіційно компанія зареєстрована на Бермудах.

Після успішного втілення угоди уряди Великої сімки можуть поповнити свою казну мільярдами доларів для вирішення ковідної кризи.

Домовленість про уніфікацію податкових схем була досягнута після багаторічних переговорів.

Вона може стати важелем тиску на інші країни, в тому числі і на країни "Великої двадцятки" (G20), зустріч якої запланована у липні у Венеції.

Фото: ЕРА/UPG

Британський міністр фінансів Ріші Сунак зазначив, що ця угода створить рівні умови ведення бізнесу в різних країнах, не залишивши міжнародним корпораціям можливості ухилятися від податків.

"Після багаторічних обговорень міністри фінансів G7 досягли історичної угоди реформувати світову податкову систему, для того, щоб вона відповідала глобальній цифровій ері”, – сказав він.

Низка країн вже давно намагалася змусити транснаціональні корпорації платити податок з прибутку, отриманого в їхніх країнах. Компанії ж, замість того, щоб реєструвати свої філії в країнах ведення бізнесу, реєстрували їх у країнах з низькими податковими ставками, в яких і декларували весь отриманий прибуток.

На перший погляд, корпорації не заперечують і навіть підтримують нововведення, але що насправді відбувається за лаштунками, не відомо.

Зокрема, представник компанії Amazon зазначив, що рішення уніфікувати податкові схеми принесе додаткову стабільність.

Google офіційно заявила, що компанія підтримує виконану роботу з модернізації міжнародних податкових правил. Так, компанія розраховує на те, що країни продовжать спільну роботу для забезпечення балансу та міцності угоди, і що вона незабаром буде ратифікована.