ЄС оголосив про закриття свого неба для літаків з Білорусі

Вводиться заборона на проліт у повітряному просторі ЄС і на доступ до аеропортів ЄС білоруських перевізників усіх видів.

Європейська рада вводить заборону на використання білоруськими літаками свого повітряного простору.

Про це йдеться у заяві на сайті ЕС.

"Європейська рада сьогодні ухвалила рішення посилити існуючі обмежувальні заходи на тлі ситуації в Білорусі, ввівши заборону на проліт над повітряним простором ЄС і на доступ до аеропортів ЄС білоруських перевізників усіх видів", - йдеться в заяві ЄС.

У документі зазначається, що держави-члени ЄС тепер повинні будуть відмовляти білоруським лайнерів в дозволі на посадку, зліт з їх території або в використанні їх повітряного простору.

Дата вступу заборони в силу не уточнюється.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що відповідне рішення має набути чинності опівночі 5 червня за центральноєвропейським часом (час ночі за київським часом), якщо тільки в останню хвилину не з'являться несподівані заперечення.

23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину було затримано.

Журналіста звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.