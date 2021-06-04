На відео Протасевич стверджує, що "повністю визнав свою провину".

В ефірі державного телеканалу "ОНТ" 3 червня вийшло так зване “інтерв’ю” з співзасновником Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем. На відео чоловік “визнає вину”, а також стверджує, що “відчуває себе прекрасно”.

Відеозапис оприлюднений на сторінці телеканалу у YouTube.

На відео Протасевич стверджує, що “повністю визнав свою провину” за статтею 342 КК - організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок.

Крім того, Протасевич, який до свого затримання відкрито критикував Олександра Лукашенка, на відео говорить, що поважає останнього.

Варто зазначити, що на руках Протасевича можна побачити рани, які можуть свідчити про застосування до нього катувань.

Нагадаємо, в аеропорту Мінська 23 травня затримали співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Він перебував на борту літака Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Під час польоту пілоти запросили в Білорусі посадку через повідомлення про мінування.

Потім пасажирів відправили на повторний огляд, де Протасевича й затримали. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

Пізніше виявилось, що затримали також його дівчину - громадянку Росії Софію Сапегу.

24 травня у мережі з’явилося відео з Романом Протасевичем, на якому він запевняє, що перебуває в мінському СІЗО та співпрацює зі слідством щодо "організації масових заворушень в Мінську".