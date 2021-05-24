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Протасевич на відео розповів про своє місцеперебування та "співпрацю зі слідством"

Протасевич повідомляє, що не має проблем зі здоров’ям. Він також запевняє, що ставлення зі стороні силовиків до нього "максимально коректне і за законом". 

Протасевич на відео розповів про своє місцеперебування та "співпрацю зі слідством"
Роман Протасевич
Фото: nn.by

У мережі з’явилося відео з співзасновником Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем, на якому він запевняє, що перебуває в мінському СІЗО та співпрацює зі слідством щодо "організації масових заворушень в Мінську".

Відповідний відеозапис оприлюднений в Telegram-каналі NEXTA.

Протасевич повідомляє, що не має проблем зі здоров’ям. Він також запевняє, що ставлення зі стороні силовиків до нього "максимально коректне і за законом". 

"Зараз я перебуваю в СІЗО №1 м Мінська. Можу заявити, що ніяких проблем зі здоров'ям, у тому числі з серцем або будь-якими іншими органами у мене немає. Ставлення зі стороні співробітників до мене максимально коректне і за законом. Також зараз я продовжую співпрацювати зі слідством і даю свідчення по факту організації масових заворушень в Мінську", - промовляє Протасевич.

Раніше Телеграм-канал "Білорусь головного мозку" з посиланням на матір затриманого повідомив, що Роман Протасевич зараз перебуває у важкому стані в одній з мінських лікарень.

Матір Романа Протасевича Наталя підтвердила "Белсату", що отримувала таку інформацію від людей із медичних кіл. Жінка повідомила, що це може бути правдою, адже її син має серйозні проблеми з серцем, через це його не взяли в армію.

МВС Білорусі заперечило інформацію про госпіталізацію чоловіка.

Нагадаємо, 23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибух бомби на борту. За розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Романа Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину.

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