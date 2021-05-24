У Білорусі заявили, що літак з Протасевичем "замінували солдати ХАМАС"

Директор Департаменту з авіації Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі Артем Сікорський заявив, що літак Ryanаir, який посадили в аеропорту Мінська, "замінували солдати ХАМАС".

Про це повідомляє "Белта".

Сікорський розповів, що електронний лист надійшов англійською мовою з адреси служби ProtonMail з таким текстом: "Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь у секторі Газа. Ми вимагаємо, щоб Європейський Союз відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Відомо, що учасники Delphi Economic Forum повертаються додому рейсом Foxtrot Romeo 4978. У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом".

Сікорський додав, що тиску на екіпаж Ryanair з боку білоруських диспетчерів не було.

"Тільки уявіть, що могло б статися в Вільнюсі, аеропорт якого знаходиться в самому центрі міста, якби інформація не дай бог виявилася дійсною. Відповідно до Чиказької конвенції, а також вимоги Національної програми захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, був введений в дію відповідний механізм", - сказав він.

Сікорський зазначив, що екіпаж "кілька разів уточнював джерела отримання інформації".

Командувач Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил Білорусі Ігор Голуб, своєю чергою, заявив, що екіпаж літака Ryanаir розвернув судно в бік аеропорту "Мінськ" до того, як винищувач МіГ-29 був піднятий в повітря.

Нагадаємо, 23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибух бомби на борту. За розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Романа Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»".

Сьогодні, 24 травня, Євросоюз викликав посла Білорусі для пояснень.

Великобританія зобов'язала свої авіакомпанії облітати Білорусь і анулювала дозвіл на польоти над територією країни авіакомпанії "Бєлавіа". Раніше латвійська авіакомпанія Air Baltic, угорська Wizz Air і нідерландська KLM повідомили, що відмовляються від польотів через білоруський повітряний простір. А влада Литви заборонила аеропортам приймати і відправляти рейси, маршрути яких проходять у повітряному просторі Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський також доручив Кабміну підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.